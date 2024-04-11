"Это уже постоянный признак": украинцам рассказали, как распознать готовящуюся массированную атаку с боку РФ

Россияне применяют знаковую тактику перед каждой ракетной атакой

Перед каждой массированной ночной ракетно-дроновой атакой, русская захватническая армия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это их характерная тактика.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Подробности она сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, минувшая ночь не стала исключением.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака — на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", — сказала Гуменюк.

Она предположила, что враг делает это для рассредоточения усилий сил ПВО.

Напомним, что минувшей ночью кремлевские оккупанты снова устроили массированную атаку по Украине. Россияне использовали "шахеды" и ракеты.

Больше всего пока пострадал Харьков — по нему выпустили по меньшей мере 15 баллистических ракет. Также ракеты террористы выпускали по другим населенным пунктам Харьковской области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне во время утреннего массированного воздушного удара по Украине атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры.