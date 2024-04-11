"Це вже постійна ознака": українцям розповіли, як розпізнати масовану атаку, що готує РФ

Росіяни застосовують знакову тактику перед кожною ракетною атакою

Перед кожною масованою нічною ракетно-дроновою атакою російська загарбницька армія виводить на бойове чергування ракетоносій. Це їхня характерна тактика.

Про це розповіла керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Подробиці вона повідомила в ефірі телемарафону.

За її словами, минула ніч не стала винятком.

"Це вже постійна ознака, ми спостерігаємо це щоразу, коли починається масована атака — на бойовому чергуванні з’являється ракетоносій. Станом на сьогодні ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", — сказала Гуменюк.

Вона припустила, що ворог робить це для розподілу зусиль сил ППО.

Нагадаємо, що минулої ночі кремлівські окупанти знову влаштували масовану атаку по Україні. Росіяни використовували "шахеди" та ракети.

Найбільше поки що постраждав Харків — по ньому випустили щонайменше 15 балістичних ракет. Також ракети терористи випускали по іншим населеним пунктам Харківської області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни під час ранкового масованого повітряного удару по Україні атакували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.