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Так плохо еще не было: Украина сейчас наиболее уязвима за все годы войны против России, говорят СМИ

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Украинская армия все еще держит фронт Новость обновлена 12 апреля 2024, 03:03
Украинская армия все еще держит фронт. Фото facebook.com/UkrainianLandForces

Если оборона Украины "посыплется", россияне впервые с 2022 года могут начать большое наступление

Российские террористы безнаказанно бомбят второй по величине город Украины, наносят сокрушительные ракетные удары по украинской энергетике и постепенно продвигаются на фронте, хотя и ценой сверхбольших потерь. На фоне полного бездействия западных партнеров Украины все это усиливает опасения, что война в Украине близка к переломному моменту – в пользу российского террористического режима.

Об этом пишет американское издание Bloomberg. Журналисты указывают, что сейчас Украина находится в самом тяжелом положении за все годы войны против российских террористов из-за нехватки боеприпасов, живой силы и пробелов в противовоздушной обороне.

Если украинские оборонные линии на фронте протяженностью в 1200 километров потерпят крах, это позволит Кремлю впервые с февраля 2022 года осуществить большое и масштабное наступление. Следующие несколько месяцев станут для Украины большим испытанием.

"Население все больше изнывает от войны, особенно в Харькове. Непредсказуемость нападений вселяет страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может взять мегаполис, население которого к 2022 году составляло 1,5 миллиона человек", – пишет издание.

Российские террористы получают много боеприпасов от своих союзников – благодаря собственному производству, Ирану и КНДР Россия может в этом году получить более 6 млн артиллерийских снарядов. О том, что Европейский Союз оказался неспособен предоставить Украине даже один миллион более, чем за год, не стоит и говорить.

Американские чиновники считают, что признаков быстрого прорыва российских войск пока не видно: даже при всей своей огневой мощи россияне имеют только небольшие тактические успехи, а даются они очень дорогой ценой. Часов Яр держится, взять его россияне, очевидно, пока не в состоянии.

Однако есть другая опасность, которая, по мнению американцев, заключается в якобы низком моральном духе Вооруженных сил Украины. В Пентагоне считают, что нельзя исключать развал украинской армии на фоне усталости от войны.

Как писал "Телеграф", российские оккупационные войска продвинулись вперед в Новомихайловке Донецкой области на Новопавловском направлении. Также продолжаются ожесточенные бои в Запорожском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское и Новопавловское. Украинские защитники сдерживают врага по некоторым направлениям и отбивают атаки.

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