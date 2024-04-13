Втратимо все, що за Дніпром? Український підполковник дав похмурий прогноз на літо

Влітку на Україну чекає повномасштабний наступ російських терористів, який потрібно буде відбивати

Україна опинилася в надскладному становищі через відсутність боєприпасів та зброї. Усі прогнози щодо того, чи утримає Україна фронт, зараз грунтуються тільки на західній допомозі – якої або немає взагалі, або вона в найкращому разі надходить з великим запізненням.

Про це сказав командир Окремої Президентської бригади підполковник Павло Куриленко в інтерв'ю британському виданню The Telegraph. Він зазначив, що влітку на Україну чекає випробування, яке може дорого коштувати вимотаним українським військам.

"Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту. Ми зможемо розірвати їхні логістичні маршрути, щоб вони не змогли перемогти, навіть переважаючи наші сили. Ця лінія застигне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра", – похмуро зазначив він.

Проте, додав Куриленко, все тут залежить від Заходу. Якщо Україні будуть оперативно надавати військову допомогу, українській армії на цей раз фронт вдасться втримати. Якщо ні, все посиплеться, але тоді це буде значити, що в України немає ані союзників, ані партнерів.

"Цей так званий переломний момент, який зараз розгортається, штучно створений нашими західними партнерами… Коли ми називаємо один одного друзями та партнерами, готовими допомогти один одному, ми не можемо допомогти в одному, а потім утриматися від допомоги в іншому. Якщо ми всі як коаліція боремося проти нашого спільного ворога, ми або продовжуємо бити його разом, або просто говоримо один одному "прощавай" і йдемо додому. Партнерство – це допомога навіть у найважчі часи. Для того, щоб йти вперед до перемоги, взаємодопомога є життєво важливою і має бути підкріплена діями, а не лише словами", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ мають певні тактичні успіхи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас ситуація навколо Часового Яру загострюється, проте місто під контролем ЗСУ. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

Російські терористи змінили тактику на полі бою, почавши атакувати великими групами піхоти (так званий "зерграш", наступ максимальною кількістю живої сили). Також вони почали використовувати так звані "м'ясні упаковки" – бойові машини, до яких намагаються запхати якнайбільше солдатів, щоб на швидкості підлетіти до українських позицій та висадити піхотинців біля укріплень.