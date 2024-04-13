Фронт тримається на безпілотниках: командир Президентської бригади розповів ЗМІ про ситуацію

Українські мінометники та артилеристи вимушені працювати в умовах жорсткої економії боєприпасів

Через те, що в України вичерпуються постачання західної зброї, зараз фронт фактично тримається на безпілотниках, більшість з яких військові придбали за свої кошти, або отримали від волонтерів. Снарядів майже немає, як і боєприпасів до інших видів озброєння, ситуація з дефіцитом стає жахливою.

Про це сказав командир Окремої Президентської бригади підполковник Павло Куриленко в інтерв'ю британському виданню The Telegraph. За його словами, Росія готує масштабний наступ влітку 2024 року і без західного озброєння справи на фронті підуть погано.

"Єдине, що заважає прориву Росії на всіх фронтах, — це безпілотники FPV, 90 відсотків яких надають волонтери або самі військові підрозділи… Рік тому була "погана ситуація". Сьогодні ситуація зі снарядами та технікою просто жахлива ", – сказав він.

Куриленко згадав, що мінометники та артилеристи вимушені працювати в умовах жорсткої економії боєприпасів. Їм доводиться дуже відповідально обирати цілі для вогню, оскільки марна витрата снарядів неприпустима.

"Я отримую 20 снарядів на міномет на тиждень, тоді як один російський міномет випускає 50-60 снарядів по одній українській позиції на день… Уявіть собі: на вас йде колона російської техніки. Вони атакують. Якщо ми будемо стріляти по них з міномета, наступного дня у нас будуть одні кулемети, щоб обстрілювати наступну колону танків…", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції заявив, що для України у війні з російською агресією настав "вкрай важливий момент". Україні потрібно надати більше допомоги від союзників.

Україна має снаряди для оборони, проте не має необхідної кількості зброї для наступальних дій. Водночас українські бійці змогли подолати брак артилерійських снарядів, замінивши їх ударними дронами.