Фронт держится на беспилотниках: командир Президентской бригады рассказал СМИ про ситуацию

Украинские минометчики и артиллеристы вынуждены работать в условиях жесткой экономии боеприпасов

Из-за того, что у Украины иссякают поставки западного оружия, сейчас фронт фактически держится на беспилотниках, большинство из которых военные приобрели за свои средства или получили от волонтеров. Снарядов почти нет, как и боеприпасов для других видов вооружения, ситуация с дефицитом становится ужасающей.

Об этом сказал командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко в интервью британскому изданию The Telegraph. По его словам, Россия готовит масштабное наступление летом 2024 года, и без западного вооружения дела на фронте пойдут плохо.

"Единственное, что мешает прорыву России на всех фронтах, – это беспилотники FPV, 90 процентов которых предоставляют волонтеры или сами военные подразделения… Год назад была "плохая ситуация". Сегодня ситуация со снарядами и техникой просто ужасная", – сказал он.

Куриленко упомянул, что минометчики и артиллеристы вынуждены работать в условиях жесткой экономии боеприпасов. Им приходится очень ответственно выбирать цели для огня, поскольку бесполезный расход снарядов недопустим.

"Я получаю 20 снарядов на миномет в неделю, тогда как один российский миномет выпускает 50-60 снарядов по одной украинской позиции в день... Представьте себе: на вас идет колонна российской техники. Они атакуют. Если мы будем стрелять по ним из миномета, на следующий день у нас будут одни пулеметы, чтобы обстреливать следующую колонну танков…", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что для Украины в войне с российской агрессией наступил "крайне важный момент". Украине нужно оказать больше помощи от союзников.

У Украины есть снаряды для обороны, однако нет необходимого количества оружия для наступательных действий. В то же время, украинские бойцы смогли преодолеть нехватку артиллерийских снарядов, заменив их ударными дронами.