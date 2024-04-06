Ищет не только Чехия: союзница Украины нашла еще миллион снарядов для ВСУ

Общие поставки снарядов могут достичь российского уровня производства

Эстония стала второй страной после Чехии, которая использовала свои связи, чтобы найти снаряды для Украины. Таким образом речь идет о еще миллионе снарядов и ракет к РСЗО в дополнение к тем, которые планируется выкупить по инициативе Праги.

Как сообщает Forbes, об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, новая партия обойдется в 2,2 миллиарда долларов, которые страна хочет найти при поддержке стран, согласившихся профинансировать чешскую инициативу.

"Если мы объединим этот миллион снарядов, потенциальные закупки Чехии, наши закупочные возможности, а также британцев (которые, как сообщается, организуют собственную инициативу "боеприпасы для Украины"), я осмелюсь сказать, что можно было бы послать Украине 2-2,5 миллиона снарядов в этом году, если будет финансирование", — сказал он.

По словам министра, эта сумма позволит сравниться с российским производством боеприпасов.

При этом Певкур не стал уточнять, откуда будут поставлены эти снаряды, но намекнул, что среди них есть как и европейские страны, так и страны за пределами континента. Однако министр подчеркнул, что по сути началась гонка со временем, так как многие поставщики готовы продать снаряды как союзникам Украины, так и напрямую России.

Издание напоминает, что после приостановки американской помощи темп стрельбы украинской артиллерии сократился с 6000 снарядов на день до тысячи, в то время как темпы стрельбы россиян остались прежними. Это даже приводило к ситуациям, когда ВСУ замечали штурмовые группы противника, но не могли их поразить из-за нехватки боеприпасов.

Также, отмечается, что именно с нехваткой снарядов связано то, что украинцы были вынуждены покинуть Авдеевку.

Как сообщалось ранее, Певкур ранее говорил, что если ЕС сможет выделять 120 миллиардов евро на год, то Украина сможет одержать победу. При этом он отметил, что это 0,25% ВВП всех стран Евросоюза.