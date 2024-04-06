Шукає не лише Чехія: союзниця України знайшла ще мільйон снарядів для ЗСУ

Загальні поставки снарядів можуть досягти рівня виробництва

Естонія стала другою країною після Чехії, яка використала свої зв’язки, щоб знайти снаряди для України. Таким чином, йдеться про ще мільйон снарядів і ракет до РСЗВ на додаток до тих, які планується викупити за ініціативою Праги.

Як повідомляє Forbes, про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, нова партія коштуватиме 2,2 мільярда доларів, які країна хоче знайти за підтримки країн, які погодилися профінансувати чеську ініціативу.

"Якщо ми об’єднаємо цей мільйон снарядів, потенційні закупівлі Чехії, наші закупівельні можливості, а також британців (які, як повідомляється, організують власну ініціативу "боєприпаси для України"), я наважусь сказати, що можна було б надіслати Україні 2-2,5 мільйона снарядів цього року, якщо буде фінансування", — сказав він.

За словами міністра, ця сума дозволить зрівнятися із російським виробництвом боєприпасів.

При цьому Певкур не уточнював, звідки будуть поставлені ці снаряди, але натякнув, що серед них є як і європейські країни, так і країни за межами континенту. Однак міністр наголосив, що по суті розпочалися перегони з часом, оскільки багато постачальників готові продати снаряди як союзникам України, так і безпосередньо Росії.

Видання нагадує, що після припинення американської допомоги темп стрілянини української артилерії скоротився з 6000 снарядів на день до тисячі, тоді як темпи стрілянини росіян залишилися незмінними. Це навіть призводило до ситуацій, коли ЗСУ помічали штурмові групи противника, але не могли їх вразити через брак боєприпасів.

Також зазначається, що саме з нестачею снарядів пов’язано те, що українці були змушені залишити Авдіївку.

Як повідомлялося раніше, Певкур раніше говорив, що якщо ЄС зможе виділяти 120 мільярдів євро на рік, то Україна зможе здобути перемогу. При цьому він зазначив, що це 0,25% від ВВП всіх країн Євросоюзу.