Захід вражений креативністю ЗСУ: 9 "фішок", які допомагають відбивати атаки РФ з повітря, моря та землі

Поки партнери говорять про допомогу, українські воїни творять дива

Збройні сили України (ЗСУ) покладаються не лише на допомогу від Заходу, а й вигадують власні "фішки", завдяки яким відбиваються від ворожих атак. Американські генерали звернули увагу на 9 незвичних бойових прийомів.

Вони допомагають відбивати атаки ворога з повітря, моря та землі, а також завдавати нищівних ударів по техніці російської армії. Ці незвичні бойові прийоми назвав генерал-лейтенант у відставці, колишній високопоставлений командувач армії США Бен Ходжес, пише Business Insider.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

"Жахомобіль"

Ця імпровізована реактивна система залпового вогню (РСЗВ) встановлюється на кузовах звичайних пікапів. Це дає можливість швидко пересуватись та змінювати своє місцеперебування. При цьому використовуються ефективні реактивні снаряди. Поєднання вбивчої сили та швидкості транспорту робить цю РСЗВ справжнім жахом для росіян.

Ракети "Нептун"

Якість українського виробництва була продемонстрована, коли Сили оборони вразили ракетний крейсер "Москва", який вважався головним кораблем Чорноморського флоту РФ. Протикорабельна система встановлена на звичайну вантажну машину. Це дозволяє їй бути більш мобільною. Згодом "Нептун" використали для знищення систем російської протиповітряної оборони (ППО) в анексованому Криму.

Використання трофейної зброї

Уся захоплена ЗСУ ворожа техніка "працює" повторно. Несправні одиниці йдуть на різноманітні виставки, а все, що можна відремонтувати, повертається на фронт. Цей крок дозволяє українським солдатам компенсувати недостатність техніки.

Видання пише, що військові ЗСУ й тут вразили Захід своєю креативністю. Якщо вони не могли відремонтувати техніку, то телефонували у російську технічну підтримку й отримували необхідну інформацію.

Безпілотники Sea Baby

"Морські малюки" чудово працюють проти російських суден. Вони ефективно знищують ворожі об’єкти в акваторії Чорного моря. Це також є власна розробка України.

Одноразові ударні дрони

Українські військові зуміли з дешевих любительських FPV-дронів зробити ударні. Для цього до конструкції додавали вибухівку. Її закріплювали стяжками та стрічкою.

Танкові клітки

Цю хитрість використовують обидві сторони. Танкова клітка ― це спеціальний резервуар, який захищає техніку від дронів. Проте це не означає, що танк повністю захищений. Така конструкція лише збільшує кількість ворожих засобів, необхідних для знищення.

Радянський винищувач з західними ракетами

ЗСУ вдалось поєднати те, що вважалось несумісним. На винищувачі МіГ-29 радянського виробництва встановили ракети AGM-88 HARM. Останні використовуються для виявлення радіолокаційних систем.

Зброя Franken

На зенітно-ракетний комплекс "Бук" ЗСУ поставили західні ракети класу "земля-повітря". Коли про це дізнались американські чиновники, то цю програму вони назвали "FrankenSAM". Це поєднання відсилання до відомого персонажа Мері Шеллі Франкенштейна й абревіатура ракети "земля-повітря". Систему використовують для захисту від атак ворога з повітря.

Приманки

Сили оборони використовують муляжі танків та іншої зброї, щоб обдурити ворога. Наприклад, РСЗВ HIMARS з дерева. Такі приманки бережуть справжню техніку та змушують ЗС РФ атакувати фальшиві цілі.

Раніше голова СБУ Василь Малюк обіцяв нові вибухові сюрпризи для росіян. Спецслужби планують операції на суші та у морі. Зокрема, для їх реалізації будуть використовуватись морські дрони Sea Baby. Їх можуть застосовувати у Криму, розповів Малюк.

"Телеграф" раніше повідомляв, що ведеться підготовка до знищення Кримського моста. Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник розповів, яка зброя для цього потрібна.

Також ми повідомляли, що у Великій Британії закликають союзників активніше допомагати Україні. Міністр закордонних справ країни Девід Камерон знайшов зброю для ЗСУ. Її можуть передати вже найближчим часом.