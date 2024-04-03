Круче "Сонцепіка" – ЗСУ б’є окупантів сербською зброєю

ЗСУ незвичайно використовують потужні сербські снаряди проти окупантів

Незважаючи на військову допомогу, яка продовжує надходити в Україну, бійцям ЗСУ часто доводиться імпровізувати, щоб завдавати ударів по ворогові. Одним із прикладів такої імпровізації є використання як потужної термобаричної "бомби" для безпілотників мінометної міни виробництва Сербії.

Про цей досвід ЗСУ повідомляє один із Telegram-каналів російських окупантів. За даними пропагандистів, ЗСУ змогли пристосувати для скидання з важких дронів 120-мм мінометні міни типу TB виробництва Сербії.

Дрон з якого скидають міни

Найменування TB у назві міни означає, що вона є термобаричною, тобто працює за тим самим принципом, що і розпиарена російська важка вогнемета система ТОС-1. Начинкою боєприпасу є повітряна суміш, яка в момент підриву снаряда розпорошується в повітрі, а потім підпалюється. Внаслідок цього температура різко піднімається приблизно до 2600 °C і випалює все в радіусі 20 метрів від місця підриву. Але навіть ті, хто перебуває за межами цих 20 метрів, отримує травми внутрішніх органів, вух через різкий перепад тиску.

Термобаричні міни для міномету виробництва Сербії

Власне, цей же принцип використовується і в боєприпасах російського "Сонцепека", але в порівнянні з ним, використовуваний ЗСУ метод скидання цих термобаричних мін має дві переваги:

дальність ТОС "Сонцепек" обмежена 6 км, у разі ж скидання з важкого дрону обмеження — дальність його польоту;

точність стрільби завдяки скидання з дрона явно краще, ніж стрілянина із закритих позицій за 6 км від місця влучення.

Правда при цьому ТОС має більш потужний ефект через більший калібр – 220 мм проти 120 мм міни.

Скринька для зберігання сербських термобаричних мін

Як стверджують росіяни, важкий дрон ЗСУ може нести до двох таких термобаричних мінометних бомб, перетворених на авіабомби. А виробляє ці міни здавалося б вірний союзник Кремля на Балканах, Сербія – підприємство Yugoimport SDPR JP місто Белград. Втім, це не вперше, коли сербська зброя виявляється в Україні.

Зауважимо, що нестандартно використовують зброю не лише бійці ЗСУ, а й союзники України в особі білоруських добровольців із полку імені Кастуся Калиновського. На основі двох зразків мінометів вони змогли налагодити виробництво власної зброї.