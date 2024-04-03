Круче "Сонцепіка" – ЗСУ б’є окупантів сербською зброєю
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ЗСУ незвичайно використовують потужні сербські снаряди проти окупантів
Незважаючи на військову допомогу, яка продовжує надходити в Україну, бійцям ЗСУ часто доводиться імпровізувати, щоб завдавати ударів по ворогові. Одним із прикладів такої імпровізації є використання як потужної термобаричної "бомби" для безпілотників мінометної міни виробництва Сербії.
Про цей досвід ЗСУ повідомляє один із Telegram-каналів російських окупантів. За даними пропагандистів, ЗСУ змогли пристосувати для скидання з важких дронів 120-мм мінометні міни типу TB виробництва Сербії.
Найменування TB у назві міни означає, що вона є термобаричною, тобто працює за тим самим принципом, що і розпиарена російська важка вогнемета система ТОС-1. Начинкою боєприпасу є повітряна суміш, яка в момент підриву снаряда розпорошується в повітрі, а потім підпалюється. Внаслідок цього температура різко піднімається приблизно до 2600 °C і випалює все в радіусі 20 метрів від місця підриву. Але навіть ті, хто перебуває за межами цих 20 метрів, отримує травми внутрішніх органів, вух через різкий перепад тиску.
Власне, цей же принцип використовується і в боєприпасах російського "Сонцепека", але в порівнянні з ним, використовуваний ЗСУ метод скидання цих термобаричних мін має дві переваги:
- дальність ТОС "Сонцепек" обмежена 6 км, у разі ж скидання з важкого дрону обмеження — дальність його польоту;
- точність стрільби завдяки скидання з дрона явно краще, ніж стрілянина із закритих позицій за 6 км від місця влучення.
Правда при цьому ТОС має більш потужний ефект через більший калібр – 220 мм проти 120 мм міни.
Як стверджують росіяни, важкий дрон ЗСУ може нести до двох таких термобаричних мінометних бомб, перетворених на авіабомби. А виробляє ці міни здавалося б вірний союзник Кремля на Балканах, Сербія – підприємство Yugoimport SDPR JP місто Белград. Втім, це не вперше, коли сербська зброя виявляється в Україні.
Зауважимо, що нестандартно використовують зброю не лише бійці ЗСУ, а й союзники України в особі білоруських добровольців із полку імені Кастуся Калиновського. На основі двох зразків мінометів вони змогли налагодити виробництво власної зброї.