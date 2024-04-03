Круче "Солнцепека" – ВСУ бьет оккупантов сербским оружием

ВСУ необычно используют мощные сербские снаряды против оккупантов

Несмотря на военную помощь, продолжающую поступать в Украину, бойцам ВСУ часто приходится импровизировать, чтобы наносить удары по врагу. Одним из примеров такой импровизации является использование в качестве мощной термобарической "бомбы" для беспилотников минометной мины производства Сербии.

Об этом опыте ВСУ сообщает один из Telegram-каналов российских оккупантов. По данным пропагандистов, ВСУ смогли приспособить для сброса с тяжелых дронов 120-мм минометные мины типа TB, производства Сербии.

Дрон с которого сбрасывают мины

Наименование TB в названии мины означает, что она является термобарической, то есть работает по тому же принципу, что и распиаренная российская тяжелая огнеметная система ТОС-1. "Начинкой" боеприпаса является воздушная смесь, которая в момент подрыва снаряда распыляется в воздухе, а затем поджигается. В результате температура резко поднимается примерно до 2600 °C и выжигает все в радиусе 20 метров от места подрыва. Но даже те, кто находится за пределами этих 20 метров получает травмы внутренних органов, ушей из-за резкого перепада давления.

Термобарические мины для миномета производства Сербии

Собственно, этот же принцип используется и в боеприпасах российского "Солнцепека", но в сравнении с ним, используемый ВСУ метод сброса этих термобарических мин имеет два преимущества:

дальность ТОС "Солнцепек" ограничена 6 км, в случае же сброса с тяжелого дрона ограничение – дальность его полета;

точность стрельбы благодаря сбросу с дрона явно лучше, чем стрельба с закрытых позиций в 6 км от места попадания.

Правда при этом ТОС обладает более мощным эффектом из-за большего калибра – 220 мм против 120 мм мины.

Ящик для хранения сербских термобарических мин

Как утверждают россияне, тяжелый дрон ВСУ может нести до двух таких термобарических минометных бомб, превращенных в авиабомбы. А производит эти мины казалось бы верный союзник Кремля на Балканах, Сербия – предприятие Yugoimport SDPR J.P. город Белград. Впрочем, это не первый раз, когда сербское оружие оказывается в Украине.

Заметим, что нестандартно используют оружие не только бойцы ВСУ, но и союзники Украины в лице белорусских добровольцев из полка имени Кастуся Калиновского. На основе двух образцов минометов они смогли наладить производство собственного оружия.