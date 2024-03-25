"Ми ніколи не повторюємося": Малюк пообіцяв нові вибухові сюрпризи для росіян

СБУ завжди на крок попереду

Минулого року СБУ вдалося виконати чимало яскравих спецоперацій на суші й на морі. Поточний рік не стане виключенням, стверджує голова СБУ Василь Малюк і прогнозує нові спецоперації.

Відповідну заяву Малюк зробив в інтерв’ю ICTV. Він підкреслив, що нові спецоперації, завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу – на суші та у морі.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (рф) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", — анонсував голова СБУ.

Крім того, Малюк нагадав про внесок свого відомства у майбутню перемогу України над Росією. Зокрема, очільник СБУ, згадав про ураження Кримського мосту, а також про морські дрони "Sea Baby" та "Мамай". Вони вже відомі своїми яскравими здобутками — з їх допомогою вдалося уразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

Також від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спецпризначенці СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ, ППО та іншу дороговартісну техніку й озброєння росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про потужний ракетний удар по Криму. Вибухи чули в районі Бельбека та Севастополі. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки по Гвардійському на території тимчасово окупованого Криму було знищено паливні резервуари.

Крім того, з'ясувалося, що 23 березня ЗСУ уразили одразу два ВДК росіян — "Ямал" та "Азов". На них, зокрема, могли знаходитися боєприпаси. Причому не лише штатні.