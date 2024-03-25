"Мы никогда не повторяемся": Малюк пообещал новые взрывные сюрпризы для россиян

СБУ всегда на шаг впереди

В прошлом году СБУ удалось выполнить немало ярких спецопераций на суше и море. Нынешний год не станет исключением, утверждает глава СБУ Василий Малюк и прогнозирует новые спецоперации.

Соответствующее заявление Малюк сделал в интервью ICTV. Он подчеркнул, что новые спецоперации будут наносить еще больший вред врагу – на суше и в море.

"Пусть россияне ожидают очередного хлопка… Мы никогда не повторяемся и если они (РФ) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", — анонсировал глава СБУ.

Кроме того, Малюк напомнил о вкладе своего ведомства в будущую победу Украины над Россией. В частности, глава СБУ упомянул о поражении Крымского моста, а также о морских дронах "Sea Baby" и "Мамай". Они уже известны своими яркими достижениями – с их помощью удалось поразить 11 кораблей РФ и разблокировать Черное море.

Также с начала полномасштабного вторжения России в Украину, спецназовцы СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ, ПВО и другую дорогостоящую технику и вооружение россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о мощном ракетном ударе по Крыму. Взрывы слышали в районе Бельбека и Севастополя. Впоследствии стало известно, что в результате атаки по Гвардейскому на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены топливные резервуары.

Кроме того, выяснилось, что 23 марта ВСУ поразили сразу два ВДК россиян — "Ямал" и "Азов". На них могли находиться боеприпасы. Причем не только штатные.