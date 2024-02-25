Работают на фронте, в тылу и на море: Малюк похвастался достижениями СБУ за год

В СБУ рассказали, чего достигли за 2023 год

Служба безопасности Украины продолжает работать как на фронте, так и в море и даже в глубоком тылу врага на территории России. Поэтому ее сотрудники уже причинили много проблем оккупантам, но на достигнутом останавливаться не будут.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами в Киеве на форуме "Україна. Рік 2024", передает корреспондент "Телеграфа".

По его словам, для борьбы с оккупантами в море СБУ создала два надводных дрона, среди которых уже хорошо известный Sea Baby. По словам Малюка эта платформа используется не только как камикадзе, но и для дистанционного минирования и других целей. Впрочем, глава СБУ отметил, что не будет забегать наперед, чтобы не раскрывать планы по их применению россиянам.

Вместе с тем, он подчеркнул, что применение дронов позволило поразить 11 российских кораблей, часть из которых в строй уже не вернутся, а другая вернется еще не скоро. Также с помощью этих дронов был нанесен удар по Крымскому мосту, который до этого уже был поврежден в ходе наземной операции с применением грузовика со взрывчаткой.

"Крымский мост не восстановлен полностью и не используется противником для логистики. А именно для перемещения оружия и средств поражения. Это все они тянут за счет паромной переправы", — отметил он.

Помимо морской работы СБУ использует много БПЛА для воздушного поражения целей на российской территории. При этом Малюк напомнил, что благодаря этому удалось сократить экспорт российских нефтепродуктов на треть. Глава спецслужбы подчеркнул, что финансирование российской военной машины на 55% зависит от продаж нефтепродуктов.

Также Малюк напомнил, что СБУ ведет борьбу и непосредственно на фронте. По его словам, только за прошлый год было уничтожено 516 танков, не говоря уже о другой военной технике.

Как сообщалось ранее, министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин ранее сообщал о том, что Украина уже может производить большое количество типов военной техники. В частности, отечественная промышленность уже может собирать БМП, БТР и легкие пушки 105 калибра.