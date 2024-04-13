Потеряем все, что за Днепром? Украинский подполковник дал мрачный прогноз на лето

Летом Украину ждет полномасштабное наступление российских террористов, которое нужно будет отбивать

Украина оказалась в сверхсложном положении из-за отсутствия боеприпасов и оружия. Все прогнозы относительно того, удержит ли Украина фронт, сейчас основываются только на западной помощи – которой либо нет вообще, либо в лучшем случае она поступает с большим опозданием.

Об этом сказал командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко в интервью британскому изданию The Telegraph. Он отметил, что летом Украину ждет испытание, которое может дорого стоить вымотанным украинским войскам.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и пытаться продвинуться в направлении Харьковской на Полтавскую. После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта. Мы сможем разорвать их логистические маршруты, чтобы они не смогли победить, даже превосходя наши силы. Эта линия застынет по Днепру, и мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра", – мрачно отметил он.

Однако, добавил Куриленко, все здесь зависит от Запада. Если Украине будут оперативно оказывать военную помощь, украинской армии в этот раз фронт удастся удержать. Если нет, все посыплется, но тогда это будет означать, что у Украины нет ни союзников, ни партнеров.

"Этот так называемый переломный момент, который сейчас разворачивается, искусственно создан нашими западными партнерами… Когда мы называем друг друга друзьями и партнерами, готовыми помочь друг другу, мы не можем помочь в одном, а затем удержаться от помощи в другом. Если мы все как коалиция боремся против нашего общего врага, мы либо продолжаем бить его вместе, либо просто говорим друг другу "прощай" и идем домой. Партнерство – это помощь даже в самые трудные времена. Для того чтобы идти вперед к победе, взаимопомощь жизненно важна и должна быть подкреплена действиями, а не только словами", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ имеют определенные тактические успехи в Купянском и Лиманском направлениях. В то же время, ситуация вокруг Временного Яра обостряется, однако город под контролем ВСУ. Все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

Российские террористы сменили тактику на поле боя, начав атаковать большими группами пехоты (так называемый "зерграш", наступление максимальным количеством живой силы). Также они начали использовать так называемые "мясные упаковки" — боевые машины, в которые пытаются запихнуть как можно больше солдат, чтобы на скорости подлететь к украинским позициям и высадить пехотинцев у укреплений.