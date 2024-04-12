Для наступления в 2025 году Украина должна продержаться в 2024 – французские СМИ

Выигрывает войну тот, кто мобилизуется первым

Украина и ее войска сейчас находятся в самом уязвимом состоянии за два года полномасштабного вторжения России. Но при этом, если нужная помощь поступит и ВСУ смогут продержаться, уже в следующем году будет начато новое контрнаступление Украины.

Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на слова западных чиновников. Они говорят также, что усиление российских атак и нехватка боеприпасов, и угроза нового наступления России приближают войну к переломному моменту.

"Украинцы говорят нам: "Помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление", — заявил недавно французский чиновник, который недавно общался с украинскими властями.

Но, по данным журналистов, даже несмотря на то, что Украина присматривается к наземной системе наземного базирования средней дальности (SAMPT), которую Франция развернула в Румынии для защиты воздушного пространства союзников, больше ее интересуют ракеты к ней. Однако производитель не сможет поставить больше ракет Aster 30 в краткосрочной перспективе.

Также представитель Белого дома заявил, что Конгрессу необходимо принять меры, чтобы одобрить военную помощь, и другого пути нет. Более того, по мнению французских военных, победит тот, кто первым мобилизуется. И дело не только о человеческом ресурсе.

Однако обе стороны не готовы предпринять решительные шаги. Издание добавляет, что украинское общество устало от войны, а Кремль якобы избегает непопулярных решений, чтобы не провоцировать внутреннюю оппозицию.

Ранее "Телеграф" писал, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что следующая попытка контрнаступления ВСУ будет успешнее. Но для этого нужно оружие, в том числе из США.