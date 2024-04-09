План разработан: Зеленский высказался о новом контрнаступлении Украины

Российское преимущество в людях не сыграет роли на поле боя, если Украина получит нужное оружие

У Украины есть план нового контрнаступления, однако ей нужно для этого больше оружия. В частности многое зависит от того, когда Конгресс США примет пакет помощи.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию BILD. По его словам, у России больше людей, но это не то, что в конечном итоге решит исход войны.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому, если мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело будет не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что у Украины есть план контрнаступления, однако для его реализации необходимо получить нужное оружие.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в случае заморозки конфликта российский диктатор Владимир Путин просто воспользуется перерывом для восстановления сил.

И хотя наверняка многих в мире прекращение огня обрадует, но Зеленский прогнозирует, что новая атака непременно начнется как только Россия восстановит запасы боевой техники и проанализирует свои ошибки.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что ближе к концу весны или в начале лета текущего года ожидается активизация наступательных действий российских оккупантов.