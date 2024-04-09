План розроблено: Зеленський висловився про новий контрнаступ України

Російська перевага у людях не зіграє ролі на полі бою, якщо Україна отримає потрібну зброю

Україна має план нового контрнаступу, однак їй потрібно для цього більше зброї. Зокрема багато залежить від того, коли Конгрес США прийме пакет допомоги.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню BILD. За його словами, у Росії більше людей, але це не те, що зрештою вирішить результат війни.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об’єднаний Захід має сучасні системи озброєнь. Тому, якщо ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа буде не в кількості людей. Йдеться про якість зброї", — сказав він.

При цьому він наголосив, що Україна має план контрнаступу, однак для його реалізації необхідно отримати потрібну зброю.

Водночас глава держави наголосив, що у разі заморожування конфлікту російський диктатор Володимир Путін просто скористається перервою для відновлення сил.

І хоча, напевно, багатьох у світі припинення вогню потішить, але Зеленський прогнозує, що нова атака неодмінно почнеться як тільки Росія відновить запаси бойової техніки і проаналізує свої помилки.

Як повідомлялося раніше, глава ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив, що ближче до кінця весни або на початку літа цього року очікується активізація наступальних дій російських окупантів.