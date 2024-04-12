Для наступу у 2025 році Україна має протриматись у 2024 - французькі ЗМІ

Виграє війну той, хто мобілізується першим

Україна та її війська зараз у найвразливішому стані за два роки повномасштабного вторгнення Росії. Та при цьому, якщо потрібна допомога надійде та ЗСУ зможуть втриматись, то вже наступного року буде розпочато новий контрнаступ України.

Про це пише Le Figaro, посилаючись на слова західних чиновників. Вони говорять також, що посилення російських атак та брак боєприпасів і загроза нового наступу Росії наближають війну до переломного моменту.

"Українці кажуть нам: "Допоможіть нам вистояти у 2024 році, і у 2025 році ми зможемо відновити наступ", — заявив виданню французький чиновник, який нещодавно спілкувався з українською владою.

Та, за даними журналістів, навіть попри те, що України приглядається до наземної системи наземного базування середньої дальності (SAMPT), яку Франція розгорнула в Румунії для захисту повітряного простору союзників, більше її цікавлять ракети до неї. Проте виробник не зможе поставити більше ракет Aster 30 у короткостроковій перспективі.

Також представник Білого дому заявив виданню, що Конгресу необхідно вжити заходів, щоб схвалити військову допомогу, та іншого шляху немає. Ба більше, на думку французських військових, переможе той, хто першим мобілізується. І річ не тільки про людський ресурс.

Проте наразі обидві сторони не готові вжити рішучих кроків. Видання додає, що українське суспільство втомилося від війни, а Кремль нібито уникає непопулярних рішень, щоби не провокувати внутрішню опозицію.

Раніше "Телеграф" писав, що глава держави Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу ЗСУ буде успішніша. Але для цього потрібна зброя, зокрема зі США.