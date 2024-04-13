Війна — день 780: ЗСУ тримають оборону біля Часова Яра, Україна хоче посилити свою ППО

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує чинити опір широкомасштабному російському вторгненню вже 780 днів. Українська протиповітряна оборона може отримати посилення, якщо вдасться домовитися про передачу кількох батарей західних систем. На "землі" українські війська продовжують тримати оборону, в тому числі біля Часова Яра; кожний крок дається росіянам великою кров'ю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Моніторинг повідомляв про пуски ударних безпілотників російськими терористами.

Інформацію за 10 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 777: росіяни тиснуть у двох місцях на фронті та повільно просуваються

Про те, що відбувалося 11 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 778: ворог влаштував масовану атаку по Україні, акцент — на дві області

З ситуацією в Україні за 12 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 779: росіяни продовжують повітряний терор України, на фронті важкі бої