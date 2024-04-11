Війна — день 778: росіяни намагаються "продавити" українську ППО ракетами та численними "шахедами"

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує чинити опір широкомасштабному російському вторгненню 778 днів. Окупанти не припиняють атакувати позиції ЗСУ на півдні та сході України, а також продовжують бити по цивільній інфраструктурі ракетами, у тому числі балістичними. Крім цього, росіяни запускають численні групи "шахедів".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 ППО працює на півдні України по групам російських "шахедів".

Про те, що відбувалося 8 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 775: росіяни активізувалися у Роботино та Кринок та продовжують повітряний терор

З ситуацією в Україні за 9 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 776: окупанти просуваються біля Авдіївки та намагаються влаштувати блекаут в Україні

Інформацію за 10 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 777: росіяни тиснуть у двох місцях на фронті та повільно просуваються