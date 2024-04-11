У Миколаєві пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені (фото) (оновлено)

Деталі атаки ще з'ясовуються

У четвер, 11 квітня, у Миколаїв вчергове став мішенню атаки російських окупантів. До оголошення повітряної тривоги у місті пролунав потужний вибух.

Про це близько 12:00 повідомили місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Варто зазначити, що про ракетну небезпеку Повітряні сили України повідомили о 12.03, а о 12:33 було оголошено відбій тривоги.

UPD 13:10 Як повідомили Сили оборони півдня України, за попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 4 цивільні особи, 5 — постраждало. Також є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло. Ще 4 людей постраждали.

Водночас у моніторингових каналах зазначили, що місто могли атакувати балістичною ракетою. Зокрема, Telegram-канал "Миколаївський Ванек" пише, що моменту вильоту ракети не було видно. Там також підтвердили, що у місті є влучання.

Своєю чергою вибух у Миколаєві підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що наразі з'ясовуються деталі.

Нагадаємо, вранці 11 квітня Росія вчергове здійснила масований обстріл України, запустивши кілька хвиль дронів та ракети різного типу, зокрема й "Кинджали". Генштаб повідомив про збиття 39 з 40 БПЛА, а представники місцевої влади вже розповіли про наслідки ворожої атаки.