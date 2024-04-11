Трипільська ТЕС під Києвом повністю знищена ударом росіян — офіційна заява

Вона була однією з найбільших ТЕС в Україні

У четвер, 11 квітня, внаслідок масованої атаки росіян у місті Українка Київської області була повністю знищена Трипільська ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Про це повідомив голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота, пише "Інтерфакс-Україна". Водночас він зазначив, що усі працівники станції, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Гота повідомив, що унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Українка на мапі

Як відомо, 22 березня внаслідок обстрілу росіян була повністю знищена Зміївська ТЕС у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після російського ракетного удару по Київській області, де, за офіційною інформацією, було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури, мешканців міста Українка закликали закрити всі вікна. У повітрі є шкідливі продукти горіння.