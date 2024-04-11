В Николаеве раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые (фото) (обновлено)

Детали атаки еще выясняются

В четверг, 11 апреля, в Николаев в очередной раз стал мишенью атаки российских оккупантов. До объявления воздушной тревоги в городе раздался мощный взрыв.

Об этом около 12:00 сообщили местные СМИ и Telegram-каналы. Стоит отметить, что о ракетной опасности Воздушные силы Украины сообщили в 12:03, а в 12:33 был объявлен отбой тревоги.

UPD 13:10 Как сообщили Силы обороны юга Украины, по предварительной информации, в результате атаки погибли 4 гражданских лица, 5 — пострадали. Также есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксированы повреждения промышленных объектов. Обстоятельства уточняются.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что в результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли. Еще 4 человека пострадали.

В то же время в мониторинговых каналах отметили, что город могли атаковать баллистической ракетой. В частности, Telegram-канал "Николаевский Ванек" пишет, что момента вылета ракеты не было видно. Там также подтвердили, что в городе есть попадание.

В свою очередь взрыв в Николаеве подтвердил мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что сейчас выясняются детали.

Напомним, утром 11 апреля Россия в очередной раз произвела массированный обстрел Украины, запустив несколько волн дронов и ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". Генштаб сообщил об уничтожении 39 из 40 БПЛА, а представители местных властей уже рассказали о последствиях вражеской атаки.