"Масштабы разрушений — ужасающие": как выглядит Трипольская ТЭС после удара оккупантов (фото и видео)

Было три прилета

Во время массированной атаки россиян 11 апреля в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. После удара, в сети пишут о трех прилетах, начался сильный пожар.

Канал журналиста "Экономической правды" Николая Топалова опубликовал фото и видео с места происшествия. Отмечается, что теплоэлектростанция была одной из самых больших в Украине.

Пока известно, что на ТЭС продолжаются работы по локализации огня.

"Масштабы разрушений — ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден — мы с ним справимся", — отметил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук написал, что в 05:40 в городе Украинка Обуховского района произошли ракетные удары (предварительно 3 прилета) на территории Трипольской ТЭС. Он опубликовал видео с места событий, отметив, что трасса "Обухов-Украинка" в Киевской области перекрыта.

Мэр Украинки Александр Туренко на своей странице в Facebook призвал жителей города плотно закрыть окна, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Он посоветовал зарядить все устройства и запастись водой.

Ранее "Телеграф" писал, что Литва поможет восстановить энергосистему Украины интересным образом.