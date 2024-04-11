Знову атакували енергосистему: РФ скинула КАБи на Суми, всі подробиці

В обласному центрі люди не постраждали

Армія російських терористів продовжує завдавати ударів по енергосистемі України. Не минуло й дня після атаки, під час якої було повністю знищено ТЕС на Київщині, як окупанти обстріляли ТЕЦ у Сумах.

Про це повідомили у ОВА. За її даними, обстріл стався після 16:00. Під час нього росіяни використовували керовані авіабомби (КАБ). На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

На місці зараз працюють усі необхідні служби. Варто зазначити, що в ОВА не уточнили назву атакованої ТЕЦ, але, очевидно, йдеться про Сумську ТЕЦ, що знаходиться на північному сході міста.

Також у цей же час було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередньо – зі ствольної артилерії). Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє людей. Постраждалих доставлено до лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського розповіли, як рятуватимуть енергетику після знищення Трипільської ТЕС.