Снова атаковали энергосистему: РФ сбросила КАБы на Сумы, все подробности

В областном центре люди не пострадали

Армия российских террористов продолжает наносить удары по энергосистеме Украины. Не прошло и дня после атаки, во время которой была полностью уничтожена ТЭС на Киевщине, как оккупанты обстреляли ТЭЦ в Сумах.

Об этом сообщили в ОВА. По её данным обстрел произошел после 16:00. Во время него россияне использовали корректируемые авиабомбы (КАБ). К счастью, по предварительной информации, люди не пострадали. Последствия удара уточняются.

На месте сейчас работают все необъодимые службы. Стоит отметить, что в ОВА не уточнили название атакованной ТЭЦ, но, очевидно, речь идет о Сумской ТЭЦ, которая находится на северо-востоке города.

Также в это же время был произведен обстрел Эсманской общины Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии). В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, как будут спасать энергетику после уничтожения Трипольской ТЭС.