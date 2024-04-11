Война — день 778: россияне пытаются "продавить" украинскую ПВО ракетами и многочисленными "шахедами"

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает сопротивляться широкомасштабному российскому вторжению 778 дней. Оккупанты не прекращают атаковать позиции ВСУ на юге и востоке Украины, а также продолжают бить по гражданской инфраструктуре ракетами, в том числе баллистическими. Помимо этого россияне запускают многочисленные группы "шахедов".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Мониторинговые группы сообщают о взлете нескольких бортов российских стратегических бомбардировщиков. Если вылет боевой, то ракеты будут в украинском воздушном пространстве после 4:00

00:00 ПВО работает на юге Украины по российским группам "шахедов".

О том, что происходило 8 апреля, читайте в материале: Война — день 775: россияне активизировались у Работино и Крынок и продолжают воздушный террор

С ситуацией в Украине за 9 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 776: оккупанты продвигаются возле Авдеевки и пытаются устроить блекаут в Украине

Информацию за 10 апреля смотрите по ссылке: Война — день 777: россияне давят в двух местах на фронте и медленно продвигаются