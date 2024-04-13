Ворог просунувся біля Часового Яру та окупував нове село: аналітики попередили про погані новини

Офіційної інформації з цього приводу наразі немає

За добу 12 квітня на фронті сталося 97 бойових зіткнень. Ворог окупував Богданівку і просунувся біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького на Донеччині.

Про це повідомляють експерти DeepStateUA. Вони додали, що ворог збирає резерви для битви за Часів Яр.

Ситуація в районі Часового Яру на карті

"Найближчі тижні принесуть багато неприємних і важких новин", — попередили аналітики.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що підтверджених змін лінії фронту в районі Часового Яру немає. Там точилися позиційні бої.

При цьому російські військові блогери заявляли, що росіяни нібито просуваються на околиці мікрорайону Канал (схід Часового Яру) та в Калинівку від Богданівки (обидва на північний схід від Часового Яру). Крім того, за даними РФ частини російської 98-ї дивізії ВДВ наступають на південно-східних околицях Часового Яру. Бої також йшли на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки. Бої йшли в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’яне, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 18 російських атак. Це сталося в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Минулої доби росіяни 29 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Як повідомляв "Телеграф", командир Окремої Президентської бригади підполковник Павло Куриленко вважає, що до літа росіяни можуть піти у потужний повномасштабний наступ. Через брак озброєння та боєприпасів Україна може втратити великі території — аж до Дніпра.