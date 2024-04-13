Скільки поліцейських захищають Україну на фронті: глава МВС назвав цифри

У Нацполіції служить близько 75 тисяч чоловіків, зазначив він

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що чимало українських поліцейських зараз на фронті. При цьому, згідно із законом, поліцейські мають право на бронь від мобілізації.

"Водночас в поліції, відповідно до закону, який був прийнятий у 23-му році, можуть бути утворені підрозділи комбатантів. Тобто це особи, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту і мають такі самі права і обов’язки, як і військовослужбовці Збройних сил України, і інші військові формування. На сьогодні чоловіків служить в Національній поліції близько 75 тисяч, я хочу, щоб це число все-таки прозвучало і 25 тисяч жінок", — сказав він в інтерв’ю 1+1.

Він додав, що у бригаді "Лють", яка була сформована МВС на початку минулого року, служить 5 тисяч осіб. Ще близько 30 тисяч поліцейських (і чоловіків, і жінок) виконують поліцейські функції у регіонах, де ведуться бойові дії. Поліцейські також допомагають Держприкордонслужбі виконувати свою роботу на кордонах із Росією.

"В нас є підрозділи поліції, які займаються безпілотниками. У нас люди є, які займаються специфічними функціями під час цієї війни, про які ми будемо розповідати вже після закінчення бойових дій. І якщо відняти від цих 75 тисяч ті підрозділи, які безпосередньо є на війні і ще будуть на війні незабаром, то за охорону публічного порядку, за розкриття злочинів, взагалі за поліцейську всю функцію буде відповідати всього-на-всього по всій країні близько 30-35 тисяч чоловіків", — зазначив міністр.

Як розповідав "Телеграф", раніше до Міноборони України пояснювали, чому на фронт не відправляють поліцейських та службовців СБУ. Там заявили, що заклики "відправити на фронт поліцейських і військовослужбовців СБУ" більшою мірою використовуються як спекуляція, щоб розпалити конфлікт серед українців.