Сколько полицейских защищают Украину на фронте: глава МВД назвал цифры

В Нацполиции служит около 75 тысяч мужчин, отметил он

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что немало украинских полицейских сейчас находится на фронте. При этом, по закону полицейские имеют право на бронь от мобилизации.

"В то же время в полиции, согласно закону, принятому в 23-м году, могут быть образованы подразделения комбатантов. То есть это лица, которые непосредственно находятся на линии фронта и имеют такие же права и обязанности, как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и другие военные формирования. На сегодняшний день мужчин служит в Национальной полиции около 75 тысяч, я хочу, чтобы это число все-таки прозвучало, и 25 тысяч женщин", — сказал он в интервью 1+1.

Он добавил, что в бригаде "Лють", которая была сформирована МВД в начале прошлого года, служит 5 тысяч человек. Еще около 30 тысяч полицейских (и мужчин, и женщин) выполняют полицейские функции в регионах, где ведутся боевые действия. Полицейские также помогают Госпогранслужбе выполнять свою работу на границах с Россией.

"У нас есть подразделения полиции, которые занимаются беспилотниками. У нас люди есть, которые занимаются специфическими функциями во время этой войны, о которых мы будем рассказывать уже после окончания боевых действий. И если отнять от этих 75 тысяч те подразделения, которые непосредственно на войне и еще будут на войне вскоре, то за охрану публичного порядка, за раскрытие преступлений вообще за полицейскую всю функцию будет отвечать всего-навсего по всей стране около 30-35 тысяч мужчин", — отметил министр.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в Минобороны Украины поясняли, почему на фронт не отправляют полицейских и служащих СБУ. Там заявили, что призывы "отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ" в большей степени используются в качестве спекуляции, чтобы разжечь конфликт среди украинцев.