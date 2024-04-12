Сначала "дыры" и резерв: военные сказали, сколько нужно призвать людей, чтобы начать демобилизацию

Нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет

На сегодняшний день бригады ВСУ укомплектованы максимум на 40%. Чтобы появилась возможность демобилизации, необходимо мобилизовать как минимум 350 тысяч человек.

Такое мнение выразили украинские военные. Об этом пишет издания LIGA.net.

Так, по словам военнослужащего 59 бригады Павла Петриченко, около 100 тысяч людей нужны, чтобы просто "затыкать" дыры. Без наличия резерва и с такой войной демобилизация невозможна. Петриченко добавил, что история о 36 месяцах службы для демобилизации является популизмом.

"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста – отпустить из армии мужчин старше 55 лет", – сказал военный.

В то же время лейтенант 47 бригады Николай Мельник заявил, что государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона. Он считает, что власти не следовало начинать говорить о демобилизации или же сразу четко назвать сроки.

"Да, нам нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет. Но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости", – подчеркнул военный.

Вместе с тем он рассказал, какое количество людей необходимо призвать в армию, чтобы появилась возможность демобилизации.

"У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", – подытожил Мельник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Верховная Рада убрала пункт о демобилизации через 36 месяцев службы из нового законопроекта о мобилизации.