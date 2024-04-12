Спочатку "дірки" та резерв: військові сказали, скільки потрібно призвати людей, щоб почати демобілізацію

Потрібно мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює

На сьогоднішній день бригади ЗСУ укомплектовано максимум на 40%. Щоб з’явилася можливість демобілізації, необхідно мобілізувати щонайменше 350 тисяч людей.

Таку думку висловили українські військові. Про це пише видання LIGA.net.

Так, за словами військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка, близько 100 тисяч людей потрібно, щоби просто "залатати дірки". Без наявності резерву та з такою війною демобілізація неможлива. Петриченко додав, що історія про 36 місяців служби для демобілізації є популізмом.

"Але людей треба витягувати з окопів і переводити на спокійніші посади. А також знизити верхню планку призовного віку — відпустити з армії чоловіків старше 55 років", — сказав військовий.

Водночас лейтенант 47-ї бригади Микола Мельник заявив, що держава "сильно програла" від нового мобілізаційного закону. Він вважає, що владі не слід було починати говорити про демобілізацію або відразу чітко назвати терміни.

"Так, нам потрібно мобілізувати людей, щоб демобілізувати тих, хто зараз воює. Але обіцянки демобілізації, а потім відмову від неї солдати сприймуть як елемент несправедливості", – наголосив військовий.

Водночас він розповів, яку кількість людей необхідно призвати до армії, щоб з’явилася можливість демобілізації.

"У нас бригади де-факто у кращому випадку на 40% укомплектовані. Нам потрібно близько 100 000, щоб просто "затикати" дірки. Ще 100 000 — у резерв. І близько 150 000, щоби був дембель", — підсумував Мельник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховна Рада прибрала пункт про демобілізацію через 36 місяців служби нового законопроєкту про мобілізацію.