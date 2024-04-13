Враг продвинулся у Часового Яра и оккупировал новое село: аналитики предупредили о плохих новостях (карта)

Официальной информации по этому поводу пока нет

За сутки 12 апреля на фронте произошло 97 боевых столкновений. Враг оккупировал Богдановку и продвинулся возле Часового Яра, Новокалинового и Тоненького в Донецкой области.

Об этом сообщают эксперты DeepStateUA. Они добавили, что враг собирает резервы для битвы за Часов Яр.

Ситуация в районе Часового Яра на карте

"Ближайшие недели принесут множество неприятных и тяжелых новостей", — предупредили аналитики.

В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что подтвержденных изменений линии фронта в районе Часового Яра нет. Там шли позиционные бои.

При этом российские военные блогеры заявляли, что россияне якобы продвигаются на окраины микрорайона Канал (восток Часова Яра) и в Калиновку от Богдановки (оба к северо-востоку от Часова Яра). Кроме того, по данным РФ части российской 98-й дивизии ВДВ наступают на юго-восточных окраинах Часова Яра. Бои также шли восточнее Часового Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часового Яра около Клещеевки.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении было отражено 18 российских атак. Это произошло в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области. За минувшие сутки россияне 29 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Как сообщал "Телеграф", командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко считает, что к лету россияне могут пойти в полномасштабное мощное наступление. Из-за нехватки вооружения и боеприпасов Украина может потерять большие территории — вплоть до Днепра.