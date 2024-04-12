Війна — день 779: росіяни продовжують повітряний терор України, на фронті важкі бої

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує чинити опір широкомасштабному російському вторгненню 779 днів. Російські терористи продовжують свій повітряний терор України на фоні нестачі боєприпасів для української ППО та повної бездіяльности західних партнерів. Проте Україна дає відсіч на фронті та завдає росіянам великих втрат.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Безпілотники терористів продовжують вештатися Україною. Зараз під загрозою атаки БПЛА – Київська, Вінницька, Кіровоградська, Херсонська, Черкаська та Миколаївська області.

00:00 Російсько-іранські ударні безпілотники фіксуються на Херсонщині. Летять у напрямку Миколаївської області.

З ситуацією в Україні за 9 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 776: окупанти просуваються біля Авдіївки та намагаються влаштувати блекаут в Україні

Інформацію за 10 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 777: росіяни тиснуть у двох місцях на фронті та повільно просуваються

Про те, що відбувалося 11 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 778: ворог влаштував масовану атаку по Україні, акцент — на дві області