"Марна справа": в "Центренерго" оцінили можливість відновлення Трипільської ТЕС

Відновити можна, але потрібна буде допомога партнерів – та захист ТЕС від атак

Відновлення зруйнованої ударом російських терористів Трипільскої ТЕС на Київщині є "марною справою" в умовах постійних атак та слабкої протиповітряної оборони. Хоча сама станція підлягає відновленню й українські енергетики вже отримали відповідні пропозиції щодо передачі обладнання від європейських партнерів.

Про це сказав голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в ефірі "Голосу Америки". За його словами, частину балістичних ракет, які терористи запустили по ТЕС, збили, проте ракет для ППО залишається небагато, тому перш ніж щось відновлювати, потрібно укріпити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані й на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде", – резюмував він.

Нагадаємо, що під час атаки по Трипільській ТЕС 11 квітня російські терористи застосували нові крилаті ракети Х-69. Якби не ці ракети, то ворог не зумів би повністю знищити потужну електростанцію Київської області.

Трипільська ТЕС, скоріше за все, буде не останньою станцією, якій російські атаки завдадуть шкоди. Але значної катастрофи в енергетичній системі не варто чекати. Про це "Телеграфу" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Відомо, що Трипільська ТЕС була однією з найбільших в Україні та найбільшою у Київській області, вона замінила Чорнобильську АЕС після аварії на реакторі.