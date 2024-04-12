"Напрасное дело": в "Центрэнерго" оценили возможность восстановления Трипольской ТЭС

Восстановить можно, но потребуется помощь партнеров – и защита ТЭС от атак

Восстановление разрушенной ударом российских террористов Трипольской ТЭС в Киевской области является "напрасным делом" в условиях постоянных атак и слабой противовоздушной обороны. Хотя сама станция подлежит восстановлению, и украинские энергетики уже получили соответствующие предложения по передаче оборудования от европейских партнеров.

Об этом сказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в эфире "Голоса Америки". По его словам, часть баллистических ракет, которые террористы запустили по ТЭС, сбили, однако ракет для ПВО остается немного, поэтому, прежде чем что-то восстанавливать, нужно укрепить украинскую противовоздушную оборону.

"Все что угодно подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления. Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны – это, мягко говоря, напрасное дело будет", – резюмировал он.

Напомним, что во время атаки по Трипольской ТЭС 11 апреля российские террористы применили новые крылатые ракеты Х-69. Если бы не эти ракеты, враг не сумел бы полностью уничтожить мощную электростанцию Киевской области.

Трипольская ТЭС, скорее всего, будет не последней станцией, которой российские атаки нанесут ущерб. Но значительной катастрофы в энергетической системе не стоит ждать. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Известно, что Трипольская ТЭС была одной из самых больших в Украине и крупнейшей в Киевской области, она заменила Чернобыльскую АЭС после аварии на реакторе.