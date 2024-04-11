Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми Х-69: почему это плохо для Украины, и какие города в зоне риска (карта)

Запуск ракет Х-69 по важным объектам в Украине может стать массовым

Во время атаки по Трипольской ТЭС 11 апреля армия России применила новые крылатые ракеты Х-69. Если бы не эти ракеты, то враг бы не сумел полностью уничтожить мощную электростанцию Киевской области.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники. На применение именно этих ракет указывают обломки, которые были найдены на пожарище Трипольской ТЭС.

Дальность запуска Х-69, по некоторым данным, составила около 400 км. А это в 300 км больше, нежели известные оценки дальности Х-69, как итерации Х-59МК2. В характеристиках сказано, что Х-69 — это крылатая дозвуковая ракета, которую запускают самолеты тактической авиации Су-34 и Су-35. Также она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57.

Ранее сообщалось, что дальность полета ракеты Х-69 до 290 км, однако на практике оказалось больше. Боевая часть ракеты весит около 310 кг, а система навигации как у ракеты Х-101. Но главная особенность этого боеприпаса — возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, а это даже ниже возможностей Х-101.

При этом у российской Х-69 боевая часть меньше, чем у гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал". Но, по словам источников Defense Express, использование этой ракеты для удара по Трипольской ТЭС можно считать худшим сценарием и на то есть две причины:

Результативный удар. Это значит, что вражеская ракета смогла остаться незамеченной для системы ПВО Украины.

Запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда взлетают стратегические бомбардировщики МиГ-31К и Ту-95МС.

Вдобавок к этому, запуск этой ракеты с самолета Су-34 или Су-35 может быть более массовым, так как этих носителей у РФ в достаточном количестве. Но это возможно только в том случае, если Россия наладит массовое производство Х-69, а о запасах речи не идет.

"На подробно исследованной в феврале ракете номера отвечали производству в конце 2023 года", — отмечают источники.

Кроме того, дальности применения ракеты Х-69 в 400 км хватит для поражения большого количества объектов в Украине. Самолеты-носители вполне могут приближаться к линии фронта лишь на 50-70 км. Из-за этого, в зоне риска Киев и вся центральная Украина, а также все восточные регионы и юг страны. Львов, Ивано-Франковск, Ровно и другие западные регионы вне зоны досягаемости ракеты Х-69.

Но это лишь допущения экспертов и все может измениться, если Россия будет использовать воздушное пространство Беларуси. Если Путин снова на это пойдет, как в 2022 году, то в зоне риска окажется почти вся Украина, за исключением Закарпатской области.

Также источники отметили, что это не первое применение Х-69 для обстрела Украины. Активно об их использовании заговорили в феврале 2024 года, а редкие случаи применения были зафиксированы и в 2023 году.

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