Намагаються закрити втрати: Росія вигадала, кого ще відправити на війну в Україну

Частина особового складу увійде до нової мотострілецької бригади РФ

Росія відправляє на війну проти України війська тихоокеанського флоту РФ. Йдеться про 2 тисячі військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Зазначається, що ці військові з’єднання раніше не були залучені до участі у війні на території України.

"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО", — йдеться у повідомленні.

За рішенням командувача тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії припинено повністю, а весь особовий склад у кількості 2 тисяч осіб вирушає до зони бойових дій.

"Ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровского краю РФ, лататимуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати", — зазначили в ГУР.

Відомо, що частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу Росії увійде до нової мотострілецької бригади РФ, яку формують у Воронежі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал армії США Крістофер Каволі сказав, що з початку повномасштабної війни Росія значно збільшила чисельність свого війська.