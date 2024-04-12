Пытаются закрыть потери: Россия придумала, кого еще отправить на войну в Украину

Часть личного состава войдет в новую мотострелковую бригаду РФ

Россия отправляет на войну против Украины войска тихоокеанского флота РФ. Речь идет о 2 тысячах военнослужащих из Приморского и Камчатского краев.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Отмечается, что эти военные соединения ранее не были привлечены к участию в войне на территории Украины.

"С целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск, которые они понесут во время боевых действий в Украине, а также укомплектование новых военных подразделений Москва отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО", — говорится в сообщении.

По решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию прекращены полностью, а весь личный состав в количестве 2 тысяч человек отправляется в зону боевых действия.

"Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, будут латать дыры 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, которые ведут боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за огромных потерь", — отметили в ГУР.

Известно, что часть личного состава из военных соединений дальнего востока России войдет в новую мотострелковую бригаду РФ, которую формируют в Воронеже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал армии США Кристофер Каволи сказал, что с начала полномасштабной войны Россия значительно увеличила численность своего войска.