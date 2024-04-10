Превысили очередную психологическую отметку: Генштаб порадовал числом потерь россиян

Только за минувшие сутки армия РФ потеряла более 800 бойцов

Россияне продолжают нести немалые потери в войне против Украины. Так, за 777 дней войны в живой силе российские оккупационные войска потеряли более 450 000 человек.

Только за минувшие сутки были убиты и ранены около 830 оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.24 ориентировочно составили: личного состава – около 450 080 (+830) человек", — говорится в сообщении.

Отметим, что аналитики Института изучения войны отчитались, что российские войска в последнее время начинают активно ускорять наступательные операции по всей протяжности линии фронта в Украине. При этом они игнорируют увеличение потерь в технике и живой силе, ставя перед собой первоочередную задачу захватить больше украинской территории.

Более того, российский террористический режим тренирует в Сибири шесть дополнительных дивизий – это более 120 тысяч единиц личного состава.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты менее чем за месяц потеряли 91 единицу техники на одном из участков на фронте. Это произошло в Авдеевском районе возле населенного пункта Тоненькое. С начала операции в направлении Авдеевки российские оккупанты потеряли 984 единицы техники. То есть, это произошло примерно с октября 2023 года.