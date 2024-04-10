Перевищили чергову психологічну позначку: Генштаб порадував числом втрат росіян

Лише за минулу добу армія РФ втратила понад 800 бійців

Росіяни продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України. Так за 777 днів війни у живій силі російські окупаційні війська втратили понад 450 000 осіб.

Лише за минулу добу було вбито та поранено близько 830 окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 450 080 (+830) осіб", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що аналітики Інститут вивчення війни прозвітували, що російські війська останнім часом починають активно прискорювати наступальні операції на всьому протязі лінії фронту в Україні. При цьому вони ігнорують збільшення втрат у техніці та живій силі, ставлячи перед собою першочергове завдання захопити якнайбільше української території.

Ба більше, російський терористичний режим тренує в Сибіру шість додаткових дивізій – це понад 120 тисяч одиниць особового складу.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти менш ніж за місяць втратили 91 одиницю техніки на одній із ділянок на фронті. Це сталося в Авдіївському районі біля населеного пункту Тоненьке. З початку операції у напрямку Авдіївки російські окупанти втратили 984 одиниці техніки. Тобто це сталося приблизно з жовтня 2023 року.