Может стать самой крупной? Американский генерал насторожил заявлением об армии РФ

РФ увеличила численность своих войск

Российская армия сейчас на 15% больше, нежели в начале полномасштабного вторжения. Сейчас РФ пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи. Об этом пишет Business Insider.

"За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000", — сказал Каволи, отметив, что увеличение численность связано со снижением в России призывного возраста (с 27 до 30 лет).

Он также добавил, что в ближайшие годы страна-агрессора может нарастить количество призывников до двух миллионов человек.

"В целом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте. Независимо от исхода войны в Украине, Россия будет более смертоносной и более разгневанной на Запад, чем в дни вторжения", — подытожил генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупантов. В апреле они пересекли очередную психологическую отметку.