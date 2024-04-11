Може стати найбільшою? Американський генерал насторожив заявою про армію РФ
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РФ збільшила чисельність своїх військ
Російська армія зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зараз РФ шлях до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.
Таку заяву зробив верховний головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі. Про це пише Business Insider.
"За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 000 до 470 000", — сказав Каволі, зазначивши, що збільшення чисельності пов’язане зі зниженням у Росії призовного віку (з 27 до 30 років).
Він також додав, що найближчими роками країна-агресора може збільшити кількість призовників до двох мільйонів осіб.
"Загалом Росія знаходиться на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. Незалежно від результату війни в Україні, Росія буде більш смертоносною і розгніваною на Захід, ніж у дні вторгнення", — підсумував генерал.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупантів. У квітні вони перетнули чергову психологічну позначку.