Може стати найбільшою? Американський генерал насторожив заявою про армію РФ

РФ збільшила чисельність своїх військ

Російська армія зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зараз РФ шлях до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.

Таку заяву зробив верховний головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі. Про це пише Business Insider.

"За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 000 до 470 000", — сказав Каволі, зазначивши, що збільшення чисельності пов’язане зі зниженням у Росії призовного віку (з 27 до 30 років).

Він також додав, що найближчими роками країна-агресора може збільшити кількість призовників до двох мільйонів осіб.

"Загалом Росія знаходиться на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. Незалежно від результату війни в Україні, Росія буде більш смертоносною і розгніваною на Захід, ніж у дні вторгнення", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі ЗСУ повідомили про втрати російських окупантів. У квітні вони перетнули чергову психологічну позначку.