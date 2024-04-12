Росіяни перемагають на фронті через бездіяльність Заходу: Україні не вистачає ППО – ISW

Російські терористи використовують авіацію, щоб проривати українські укріплення так, як вони зробили це під час штурму Авдіївки

Проблеми з боєприпасами та системами для протиповітряної оборони України призвели до створення малозахищених районів вздовж фронту. Тому російські терористи атакують українські позиції керованими та некерованими авіабомбами, що врешті дає росіянам можливість повільно, зі втратами, але впевнено просуватися вперед.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 11 квітня. Аналітики зазначають, що російські повітряні теракти проти енергетики та великих населених пунктів змусили Україну приймати складні рішення – обирати між захистом передової та цивільної інфраструктури.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що працює над отриманням щонайменше семи батарей ЗРК Patriot для України. Але Захід нічого не робить для того, щоб надати Україні ці системи, судячи з заяви міністра про те, що у Європи є понад 100 батарей, проте Україна не може отримати навіть одну.

Тим часом російські терористи використовують авіацію, щоб проривати українські укріплення так, як вони зробили це під час штурму Авдіївки у середині лютого. Зокрема таким же чином терористи зараз намагаються взяти Часів Яр. Також терористи намагаються на повну використати момент, поки українська протиповітряна оборона послаблена, та руйнують українську енергомережу – з ціллю обмежити оборонний потенціал України.

Нагадаємо, 11 квітня в результаті масованої атаки РФ проти України в місті Українка Київської області було повністю знищено Трипільську ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через удари росіян по енергетичних об'єктах України, енергосистема працює нестабільно. Ліміти споживання електроенергії діють на Харківщині (для побутових і промислових споживачів) і Криворіжжі (для промислових споживачів). Також зранку 10 квітня через російські обстріли енергооб'єктів вводять аварійні відключення світла у Миколаївській області.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Нестандартний хід: Литва віддасть Україні свої ТЕС по шматочках, а інші держави створять "енергетичний Рамштайн"