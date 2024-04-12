Россияне побеждают на фронте из-за бездействия Запада: Украине не хватает ПВО – ISW

Российские террористы используют авиацию, чтобы прорывать украинские укрепления так, как они сделали это во время штурма Авдеевки

Проблемы с боеприпасами и системами противовоздушной обороны Украины привели к созданию малозащищенных районов вдоль фронта. Поэтому российские террористы атакуют украинские позиции управляемыми и неуправляемыми авиабомбами, что дает россиянам возможность медленно, с потерями, но уверенно продвигаться вперед.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 11 апреля. Аналитики отмечают, что российские воздушные теракты против энергетики и крупных населенных пунктов вынудили Украину принимать сложные решения – выбирать между защитой передовой и гражданской инфраструктуры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работает над получением не менее семи батарей ЗРК Patriot для Украины. Но Запад ничего не делает для того, чтобы предоставить Украине эти системы, судя по заявлению министра о том, что у Европы более 100 батарей, однако Украина не может получить даже одну.

Между тем, российские террористы используют авиацию, чтобы прорывать украинские укрепления так, как они сделали это во время штурма Авдеевки в середине февраля. В частности, таким же образом террористы сейчас пытаются взять Часов Яр. Также террористы пытаются полностью использовать момент, пока украинская противовоздушная оборона ослаблена, и разрушают украинскую энергосеть – с целью ограничить оборонный потенциал Украины.

Напомним, 11 апреля в результате массированной атаки РФ против Украины в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Из-за ударов россиян по энергетическим объектам Украины, энергосистема работает нестабильно. Лимиты потребления электроэнергии действуют в Харьковской области (для бытовых и промышленных потребителей) и Криворожье (для промышленных потребителей). Также утром 10 апреля из-за российских обстрелов энергообъектов вводят аварийные отключения света в Николаевской области.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Нестандартный ход: Литва отдаст Украине свои ТЭС по кусочкам, а другие государства создадут "энергетический Рамштайн"