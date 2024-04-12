Не выпил таблетки вовремя? Путин публично признался в терроризме и снова нес бред о "демилитаризации Украины"

Уничтожение российскими террористами энергетических объектов повлияет в первую очередь на гражданское население

Российский диктатор Владимир Путин публично признался в том, что инициировал серию террористических актов против украинской энергетической инфраструктуры. При этом диктатор, очевидно, забыл выпить таблетки, поскольку снова начал нести бред о "демилитаризации Украины".

Слова Путина процитировали российские СМИ, освещавшие встречу двух "президентов" – российского диктатора и самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. По словам Путина, теракты против энергетики Украины – это якобы составляющая процесса так называемой "демилитаризации".

"Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем непосредственно", – заявил диктатор.

Кроме того, Путин попытался прикрыть зимнюю беспомощность российских войск, которая не наносила удары по энергетике зимой тем, что Россия якобы не делала этого по "гуманитарным соображениям". На самом деле, на тот момент удары российских террористов не принесли бы желаемого для них результата, поскольку Украина на тот момент имела сильную ПВО и запасы ракет – сейчас из-за бездействия союзников и того и другого уже не хватает.

Напомним, 11 апреля в результате массированной атаки РФ против Украины в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Из-за ударов россиян по энергетическим объектам Украины, энергосистема работает нестабильно. Лимиты потребления электроэнергии действуют в Харьковской области (для бытовых и промышленных потребителей) и Криворожье (для промышленных потребителей). Также утром 10 апреля из-за российских обстрелов энергообъектов вводят аварийные отключения света в Николаевской области.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Нестандартный ход: Литва отдаст Украине свои ТЭС по кусочкам, а другие государства создадут "энергетический Рамштайн"