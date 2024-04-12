Не випив пігулки вчасно? Путін публічно зізнався у тероризмі та знову ніс маячню про "демілітаризацію України"

Знищення російськими терористами енергетичних об'єктів вплине в першу чергу на цивільне населення

Російський диктатор Володимир Путін публічно зізнався у тому, що ініціював серію терористичних актів проти української енергетичної інфраструктури. При цьому диктатор, вочевидь, забув випити пігулки, оскільки знову почав нести маячню про "демілітаризацію України".

Слова Путіна процитували російські ЗМІ, які освітлювали зустріч двох "президентів" – російського диктатора та самопроголошеного керівника Білорусі Олександра Лукашенка. За словами Путіна, теракти проти енергетики України – це буцімто складова процесу так званої "демілітаризації".

"Перш за все, ми виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на ОПК – на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", – заявив диктатор.

Окрім того, Путін спробував прикрити зимову безпорадність російських військ, яка не завдавала ударів по енергетиці взимку тим, що Росія нібито не робила цього з "гуманітарних міркувань". Насправді на той момент удари російських терористів не принесли б бажаного для них результату, оскільки Україна на той момент мала сильну ППО та запаси ракет – зараз через бездіяльність союзників і того й іншого вже не вистачає.

Нагадаємо, 11 квітня в результаті масованої атаки РФ проти України в місті Українка Київської області було повністю знищено Трипільську ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через удари росіян по енергетичних об'єктах України, енергосистема працює нестабільно. Ліміти споживання електроенергії діють на Харківщині (для побутових і промислових споживачів) і Криворіжжі (для промислових споживачів). Також зранку 10 квітня через російські обстріли енергооб'єктів вводять аварійні відключення світла у Миколаївській області.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Нестандартний хід: Литва віддасть Україні свої ТЕС по шматочках, а інші держави створять "енергетичний Рамштайн"