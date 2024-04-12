Вночі ворог знову атакував енергооб'єкти України: на одному з них спалахнула пожежа

Дрони збивали в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей

У ніч на п’ятницю, 16 квітня, росіяни влаштували масштабну атаку "шахедами" по Україні. Вони запустили 17 ударних безпілотників, 16 із яких знищили сили ППО України, проте через падіння уламків сталася пожежа на об’єкті енергетики на Криворіжжі.

Як повідомили у Повітряних Силах, ворог запускав "шахеди" з території Криму. Також вночі росіяни вдарили Україною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованого Донбасу.

"Внаслідок протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", — поінформував командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як уточнили у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України, під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Сили протиповітряної оборони на півдні відбивали російську атаку близько п’яти годин. Було збито 7 баражуючих снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Його вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", під час атаки 11 квітня росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України. Цього ж дня вони вдарили авіабомбою, що коригується (КАБ) по ТЕЦ у Сумах.