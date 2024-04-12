Ночью враг снова атаковал энергообъекты Украины: на одном из них вспыхнул пожар

Дроны сбивали в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей

В ночь на пятницу, 16 апреля, россияне устроили масштабную атаку "шахедами" по Украине. Они запустили 17 ударных беспилотников, 16 из которых уничтожили силы ПВО Украины, однако из-за падения обломков произошел пожар на объекте энергетики на Криворожье.

Как сообщили в Воздушных Силах, враг запускал "шахеды" с территории Крыма. Также ночью россияне ударили по Украине ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донбасса.

"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", — проинформировал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Как уточнили в Telegram-канале Сил обороны Юга Украины, под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. Силы противовоздушной обороны на юге отбивали российскую атаку около 5 часов. Было сбито 7 барражирующих снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине.

"В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", во время атаки 11 апреля, россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая обеспечивала свыше 50% объема электроэнергии центра Украины. В этот же день они ударили корректируемой авиабомбой (КАБ) по ТЭЦ в Сумах.